شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبدالغفور: والدتي «زعلت» بسبب دوري في «حارة اليهود» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الفنانة ريهام عبدالغفور، إن والدتها «زعلت جداً» منها لأنها قدمت دور راقصة في مسلسل «حارة اليهود»، مضيفة أن والدتها «محافظة جدا وتخاف أوي حد يقول عليا حاجة».

وأوضحت ريهام، خلال لقائها مع برنامج «واحد من الناس» على قناة الحياة: «أنا قدمت هذا الدور لأنه مع ماندو العدل، واشتغلت معاه مسلسل الداعية وهو مخرج متميز، وفضلت زعلانه لدرجة إن جوزي كلمها وقال لها إنه مش زعلان من الدور ده».

وتابعت: «أنا لا أجيد الرقص أصلا، وذهبت إلى الفنانة لوسي لكي تعطيها دروسا في الرقص».