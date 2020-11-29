شكرا لقرائتكم خبر عن «تمريض القنطرة شرق» يبحث خطة تطوير الأداء وتحسين الخدمة الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت إدارة التمريض بالقنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، مؤتمرا لمناقشة المواضيع الخاصة بالتمريض والتدريب علي أخلاقيات مهنه التمريض والارتقاء لرفع مستوى التمريض لتقديم الخدمة الطبيه وفق معايير وزارة الصحة. وقالت منال إبراهيم، مسؤول إعلام مديرية الصحة، إن الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، يتابع جميع الادارات الطبية بأنحاء المحافظة على صعيد الأطباء والتمريض، بهدف متابعة الأداء وتنفيذ خطط تطوير الخدمة الصحة للمواطنيين وفتح مجالات تبادل الخبرات والتدريب المستمر بين أطقم التمريض، بما يعود على المنظومة الصحة برفع مستويات الخدمة فى ظل جهود المحافظة ومديرية الصحة لتنفيذ خطة الوزارة فى كل المجالات. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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