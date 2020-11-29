شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشيد بمشاركة أهالي «محلة أبوعلي» بدسوق في رفع مياه الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالحملات التي شنها مجلس مدينة دسوق، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، وبالمشاركة المجتمعية لأهالي قرية محلة أبوعلى، لرفع مياه الأمطار، وإصلاح كسر في خط مياه الشرب طريق محرم سيد سالم بقطر 16 بوصة أمام عزبة الشركة التابعة لقرية شابة، وتسليك خطوط الصرف بقرية محلة دياي.

جاء ذلك ذلك في إطار رفع كفاءة خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بمتابعة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالإضافة إلى استكمال أعمال إحلال وتجديد أعمدة الإنارة العامة بمقابر دسوق، ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لعام 2020/2021، حيث تم توريد 90 عمود إنارة عامة، منها 50 عمودًا بمقابر المسلمين والأقباط، وبدء العمل في رصف طريق «أبومندور- النوايجة» وطريق«أبومندور- البياض»، ضمن خطة مديرية الطرق، وانتظام حركة المواقف بدسوق.

وقال نور الدين إنه تم الانتهاء من تركيب الأعمدة خلال الأيام الماضية، وجار تركيب الأسلاك والحوامل والعوازل، وما زال العمل مستمرًا، موضحًا أنه تابع أعمال رفع مخلفات مياه الأمطار المتراكمة بقرى دسوق، بإشراف رئيس المدينة ونوابه، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات القروية، ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، ورفع كفاءة الإنارة العامة.

وأضاف أنه يشيد بأهالي محلة أبوعلى؛ للمشاركة المجتمعية في إنارة المقابر، حيث تم الانتهاء من تركيب 19 عمود إنارة عامة بها، مؤكدًا أنه تمت صيانة هذه الأعمدة من ناتج إحلال وتجديد خط الإنارة العامة بالطريق المؤدية إلى عزبة سليمان.