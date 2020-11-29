شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في أكرا يشارك في اليوم العالمي للإيدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



شــاركَ السفيــر عماد حنا، سفير مصر في أكرا في إحياء «اليوم العالمي للإيدز»، والـذي نَظَمَــهُ برنامج الأمم المُتحدة المُشترك لمُكافحة فيروس نقـص المناعة المُكتسبة، بحضور أمينة محمد، نائب سكرتير عام الأمم المتحدة، ورؤساء وممثلي المكاتب الإقليمية التابعة للأمم المُتحدة والوكالات الدولية المُتخصصة في غانـــا، وعدد من الأطفال المُصابين بالفيروس ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.

وألقى حنا كلمةً بهذه المناسبة، أشادَ فيها بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة في مكافحة مرض نقص المناعة المُكتسبة ومنع التمييز ضده، داعياً المُجتمعات الأفريقية للتضامن في مواجهة هذا الفيروس، كما دعا المصابين به إلى تحدي المرض والتعايُش معهُ بما يُمّكنهم من أن يكونوا أفــراداً فاعليـن في المُجتمعات المُنتمين إليها.

وتناول حنا في حــواره مع المُشاركين تجربــةَ مصر الفريدة في مكافحة الإيدز، وذلك بالتعــاون مع برنامج الأمم المتحــدة المُشتــرك لمكافحة الإيــدز، باعتمادها خطة جــادة للقضاء على الفيروس بحلول عام ٢٠٣٠، وذلك عبرَ تكثيف برامج وجهود التـرصُد الفعّـــال والتوعيــة بمراكــز المشـورة للمصابين بالمــرض والفحــص الاختياري.

وأشارَ إلى مُشاركة مصر أيضاً في برنامج الأمم المتحدة الساعي لتنسيق الجهود المُشتركة لضمان الوقاية من فيروس الإيدز، والذي يهدف لتحقيق التــزام وطنيّ بثلاثـة «أصفار»: صفر إصابات جديدة بالفيروس، صفر تمييز ضد المصابين، وصفر وفيــات مرتبطة بالمرض، مع توفير مجموعات دعمٍ اجتماعي وجلسات تثقيف علاجي ودوائي للمصابين وذويهم بهدف الفَهم الجيد للمـــرضِ وطرق التعامُلِ معه، حيثُ تُصَنَفُ مصرُ ضمن أقــل دول العالم إصابةً بالفيروس. وقد أثنى الحضور في أحاديثهم مع السفير على جهود مصر في مكافحة الفيروس والارتقاء بالصحة العامة للمواطن عبــر ما يُتابعونه من مبادراتٍ للدولة في هذا الإطــار.