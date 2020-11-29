المصريون بالخارج يطبعون بطاقات تصويت إعادة المرحلة الثانية يومى الخميس والجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ المصريون فى الخارج طباعة بطاقات الاقتراع للتصويت بجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب التى يتنافس فيها 202 مرشحا على 101 مقعدا متبقية من الجولة الأولى يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وحدد الجدول الزمنى لانتخابات مجلس النواب يومى 3 و4 ديسمبر الموافقين الخميس والجمعة لطباعة بطاقات الاقتراع من على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يقوم كل ناخب فى التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة خلال اليومين المحددين بالدخول على موقع الهيئة www.elections.com ثم الضغط على أيقونة تصويت الخارج وإدخال رقم التسجيل الذى حصل عليه خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضى، وفور ظهور اقرار التصويت وبطاقة الاقتراع المتضمنة اسم شهرة ورمز الانتخابى للمرشحين يتم طباعتها.

ويقوم الناخب فى الخارج بعد طباعة بطاقة الاقتراع بابداء رايه فيها من خلال اختيار عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، ثم وضع بطاقة الاقتراع فى مظروف ابيض صغير وغلقه تماما دون تدوين أى علامات تدل على شخصية الناخب ثم وضع المظروف واقرار التصويت بعد ملء البيانات داخل مظروف اكبر ويرفق به كافة المستندات الدالة على اقامته فى الدولة التى يتواجد بها ومنها جواز السفر الذى يتضمن الرقم القومى وغلق المظروف وكتابة عنوان البعثة التى ينتمى اليها وارساله عبر البريد الى مقر السفارة او القنصلية التابع لها خلال أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، ويحق التصويت لـ31 مليون و438 ألفا و127 ناخبا.

وحسمت القائمة الوطنية من اجل مصر مقاعد قطاعي القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقع ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الاولى بالنظام الفردي.

وحسم من الجولة الاولى 41 مقعدا من اصل 142 مقعد بنظام الفردي وتبقى 101 مقعدا تجري عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشحا في أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتتمثل المقاعد التي حسمت في 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعد فردي تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعد وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى.

وفى محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردي تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردي تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.