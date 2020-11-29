شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. التأمينات تبدأ صرف معاشات ديسمبر اعتبارا من الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار.. الأرصاد: انخفاض الرؤية صباح غد بسبب الشبورة المائية.. صور التعليم: منح الطالب أكثر من فرصة لدخول امتحانات الثانوية بالدرجة الكاملة وزيرة الهجرة لأطفال مصر بأمريكا: هستناكوا فى مصر ناكل ملوخية.. صور وفيديو الأرصاد تعلن استقرار الأحوال الجوية غدا وانعدام فرص سقوط الأمطار التأمينات تبدأ صرف معاشات ديسمبر اعتبارا من الثلاثاء المقبل مصرية تحصل على أرفع وسام مدنى بكندا ووزيرة الهجرة: يا فرحة مصر ببناتها وزير التعليم العالى يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية التعليم تتيح للطلاب التحويل من مدارس مجتمعية لتعليم أساسى بعد مناظرة السن فتوى اليوم.. ما حكم الوصية بقطع صلة الرحم؟ الأوقاف تعلن تزويد 35 مسجدا فى الوادى الجديد بالطاقة الشمسية وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية بميناءى الدخيلة والإسكندرية وزيرة التضامن: قانون تنظيم العمل الأهلى يتيح للجمعيات مزيدا من التيسيرات التعليم العالى: معهد الأورام لم يتوقف لحظة عن استقبال المرضى وتم ترميمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تدين حادث الطعن الإرهابي بسويسرا وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: علموا أولادكم اللغة العربية ليرتبطوا بجذورهم "التعليم العالى " تهنىء الدكتورة هدى المراغى لحصولها على أرفع وسام فى كندا رئيس جامعة القاهرة: لدينا أفضل أساتذة الأورام في الشرق الأوسط وزيرة الهجرة: استفدنا كثيرا من الدروس التى مررنا بها ووعى الشعب حمى مصر

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