شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: افتتاح المبنى الجنوبى لمعهد الأورام يزيد الطاقة الاستيعابية لـ90% والان مع تفاصيل الخبر
وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج الحقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبو زيد، على فضائية إكسترا نيوز، أن المبنى الجنوبى سيزيد الطاقة الاستيعابية إلى 255 سريرا، منها 145 سريرا للمرضى، و110 للعلاج الكيماوى اليومى، مع إضافة 6 غرف عمليات، و18 سرير رعاية مركزة.
وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المعهد القديم طاقته الاستيعابية كانت 275 سريرا، لكن بعد المشروع الجديد ستزيد الطاقة الاستيعابية أكثر من 90%، مؤكدا على استيراد أحدث الأجهزة العالمية لإمداد هذا المبنى "المبنى الجنوبى"، والذى سوف نفتتحه قريبا، حيث من المتوقع افتتاح 80% من المبنى أخر شهر ديسمبر المقبل، وسيتم استكمال الـ20% الأخرى والانتهاء منها فى شهر مارس المقبل.
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