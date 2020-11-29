شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: افتتاح المبنى الجنوبى لمعهد الأورام يزيد الطاقة الاستيعابية لـ90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن تطوير معهد الأورام القديم أحد أهم مشروعات جامعة القاهرة الكبرى التى تبلغ 15 مشروعا خلال الـ3 سنوات الماضية، مشيرا إلى أن معهد الأورام القديم له شقان، الشق الأول يتعلق برفع الطاقة الاستيعابية له أكثر من 90%، الذى نعمل عليه مع جهة رفيعة من أجل رفع كفاءة المبنى الجنوبى، ومده بأحدث الأجهزة وفقا لكود المستشفيات العالمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم السبت، على برنامج الحقيقة، والذى يقدمه الإعلامى أحمد أبو زيد، على فضائية إكسترا نيوز، أن المبنى الجنوبى سيزيد الطاقة الاستيعابية إلى 255 سريرا، منها 145 سريرا للمرضى، و110 للعلاج الكيماوى اليومى، مع إضافة 6 غرف عمليات، و18 سرير رعاية مركزة.

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن المعهد القديم طاقته الاستيعابية كانت 275 سريرا، لكن بعد المشروع الجديد ستزيد الطاقة الاستيعابية أكثر من 90%، مؤكدا على استيراد أحدث الأجهزة العالمية لإمداد هذا المبنى "المبنى الجنوبى"، والذى سوف نفتتحه قريبا، حيث من المتوقع افتتاح 80% من المبنى أخر شهر ديسمبر المقبل، وسيتم استكمال الـ20% الأخرى والانتهاء منها فى شهر مارس المقبل.