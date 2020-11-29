وزيرة الهجرة تشارك بمعسكر "اتكلم عربي" للأطفال المصريين في أمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

شاركت الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم السبت، في فعاليات معسكر "اتكلم عربي" للأطفال المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية عبر تطبيق "زووم"، من أجل تشجيعهم على التحدث باللغة العربية واللهجة المصرية، بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" المتخصصة في إقامة وتنظيم المعسكرات.

جاءت مشاركة السفيرة نبيلة مكرم في إطار تنفيذ مبادرة "اتكلم عربي" التي أطلقتها وزارة الهجرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لترسيخ الهوية الوطنية المصرية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر 2019، وتم إطلاق أول معسكراتها بالنمسا وثانيها بالإمارات ومؤخرا كندا.

أكدت وزيرة الهجرة، أن هذا المعسكر يحمل سمة مميزة، إذ يعد الأول بعد رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة "اتكلم عربي"، وحرصه على دعم جهود الوزارة في التواصل مع أبنائنا من المصريين بالخارج، وتعريفهم بما يحدث في مصر في كل المجالات، وهو المعسكر الرابع في سلسلة معسكرات "اتكلم عربي".

وأضافت، أن الشعب المصري يد واحدة، وأن مصر بلد حضارته عظيمة، وتتمتع بوجود بحرين وثروات طبيعية هائلة، مضيفة أن الرئيس السيسي يدعم المرأة المصرية وطموحاتها، وكذلك الأطفال وذوي القدرات الخاصة، مؤكدة أن أبناءنا بالخارج جزء من مصر مهما بعدت المسافات.

وفي سياق متصل، حرصت مكرم،على التحدث باللغة العربية مع الأطفال، موجهة رسالة للأمهات بالتحدث داخل المنزل باللغة العربية مع أطفالهم، والاحتفاظ بالهدايا التذكارية من مصر داخل بيوتهم بالخارج، لدعم الهوية المصرية، موجهة الدعوة إليهم لزيارة مصر في أول فرصة، والانضمام للمعسكرات التي تنظمها الوزراة لابناء الجيلين الثالث والرابع من ابناء المصريين بالخارج، والتي يكون فيها أبناء الشهداء والاستماع منهم مباشرة لتضحيات أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين.

وأشادت وزيرة الهجرة بما يقوم أطفالنا من إنجازات في الألعاب الرياضية، والتفوق الدراسي في المراحل المختلفة، بما يدعم نجاحهم في المراحل التعليمية المختلفة، ويضيف سمعة طيبة لاسم مصر، بالإضافة إلى دعم تطلعاتهم لمستقبل أفضل.

ومن ناحيتهم، قال الأطفال إنهم يحتفظون بهدايا تذكارية من مصر بعضها العلم المصري وعدد من المعالم الأثرية المصرية، مؤكدين أنهم يرغبون في زيارة مصر والتعرف على حضارتها، أنهم يعتزون بحضارتهم وتاريخهم وأنهم يشتاقون لزيارة مصر قريبا.

وتناولت فعاليات المعسكر عرضًا لعدد من الأغاني التراثية المصرية والتي تفاعل معها الأطفال المشاركين، وتفاعل الأطفال مع أغنية "walk like an Egyptian".

وفي السياق ذاته، أكد الآباء أن هذه المعسكرات تخلق الشغف لدى أبنائهم بالخارج، وفي كل مرة يحرص الأولاد على القراءة عن مصر ومشاهدة الأعمال المصرية من وقت لآخر، مطالبين بعودة الوزارة لتنظيم زيارات أبناء المصريين بالخارج.

وفي الختام، توجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بالشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم، مشددة على أن يحرصوا على التحدث باللغة العربية داخل المنازل؛ حفاظا على الهوية المصرية.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لكل الراغبين في متابعة أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربي"، الدخول على الصفحة الرسمية للمبادرة على فيسبوك عبر الرابط التالي: