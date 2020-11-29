شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المراغى: فخورة أنى مصرية وحصلت على "وسام كندا" أرفع أوسمة الشرف المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هدى المراغي، العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور في كندا، إحدى رائدات مؤتمرات "مصر تستطيع"، تعليقا على حصولها على "وسام كندا"، والذى يعد أرفع درجات أوسمة الشرف المدنية فى كندا، إنها فخورة كونها مصرية جرى تكريمها، مشيرة إلى أنها وزوجها الدكتور وجيه المراغي لا يبخلان مطلقا في تقديم أي مساعدة علمية لأبناء بلدهما، مضيفة أن الوسام الذي حصلت عليه من أرفع الأوسمة وأهمها التي تمنح في كندا. وتابعت الدكتورة هدى المراغي، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج الحياة اليوم والمذاع على قناة الحياة والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنها عندما قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة قالت له إن الاقتصاد المصري لن ينمو إلا في حال توطين الصناعة، مشيرة إلى أنها كانت السيدة الوحيدة الموجودة في المجالس الوزارية الاستشارية في كندا، وتمت الاستعانة بخبراتها في مجال الذكاء الاصطناعي لمدة 8 سنوات.

وواصلت أن هناك اتجاها كبيرا لتشجيع الصناعة وتوطينها في مصر، وهدفي مساعدة بلدى ونعمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي في الهندسة الإلكترونية، مضيفة أن المشروع الذي تعمل عليه حاليا هو مشروع "جسور"، وهدف هذا المشروع هو إنشاء التصميم الأساسى للسيارة الكهربائية بداية من الصفر بمساعدة مجموعة متميزة من قطاع الإنتاج الحربى في كلية الهندسة، مضيفة أنها تتنمى أن تصمم مصر السيارة الكهربائية من الصفر.

من جانب آخر، كانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد تقدمت بخالص التهنئة إلى الدكتورة هدى المراغى، العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة وندسور في كندا وإحدى رائدات مؤتمرات "مصر تستطيع"، لحصولها على "وسام كندا"، والذى يعد أرفع درجات أوسمة الشرف المدنية فى كندا، وذلك تقديرًا لإسهاماتها فى مجال التصنيع والهندسة الميكانيكية، مشيرة إلى أنها فخر لمصر وكندا معا.

وأجرت السفيرة نبيلة مكرم اتصالا هاتفيًا بالدكتورة هدى المراغى وزوجها الدكتور وجيه المراغى لتهنئتهما، وقالت إن شعار "مصر تستطيع" بأبنائها في الخارج يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه علماء مصر حول العالم، واليوم الفخر مضاعف للمصريين والكنديين أيضًا، لأن الدكتورة هدى المراغي هى السيدة المصرية الوحيدة فى كندا -وسط 114 مرشحًا آخرين- التى تحصل على هذا الوسام وذلك منذ إقراره رسميًا هناك عام 1967.