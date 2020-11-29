شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لمبادرة الرئيس يوضح محاور علاج مليون أفريقى من فيروس سى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد الدكتور محمد البرعى أن المبادرة بدأت فى العمل بشهر سبتمبر 2019 بزيارة أول دولة وهى "جنوب السودان"، وجرى إنشاء عيادة متخصصة لأمراض الكبد تحت مسمى "تحيا مصر أفريقيا" داخل العيادة المصرية فى جوبا عاصمة جنوب السودان، كذلك تدريب بعض الكوادر الطبية لديهم للعمل جنبا إلى جنب مع الأطباء المصريين، وإنشاء معملين لعمل الحامض النووى لـ"فيروس سى"، والتي لم تكن متواجدة داخل الدولة نهائيا. وأشار الدكتور محمد البرعى، المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى، إلى أنه تم أيضا إنشاء معمل آخر بداخل المستشفى التعليمى بجوبا، وتم تدريب الكوادر الطبية هناك على كيفية العلاج، وكذلك كيفية عمل التحاليل الخاصة بفيروس سى، مؤكدا أن أخر مسح كان متوفرا لديهم عن فيروس سى كان منشورا عام 1994.

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