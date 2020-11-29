شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار بالسفارة الإماراتية وعائلته يزورون الكنيسة المعلقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على إرساء روح السلام ومبدأ التسامح بين الأديان، قام صالح السعدى، المستشار بالسفارة الإماراتية في مصر، بزيارة الكنيسة المعلقة بصحبة عائلته، حيث إلتقى البابا صاموئيل خلال زيارة عائلية للراهبات في دير الشهيد العظيم مارجرجس، حيث تناول الغداء معهم.

وجاءت زيارة المستشار "السعدى" للكنيسة المعلقة، لتبرهن على تاريخ التسامح بين الأديان على أرض مصر، وأيضا رسالة واضحة على إستقرار الأمن والأمان في مصر.

وتتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها، نهج التسامح الذى أصبح القاعدة الأساسية للسياسة الإماراتية. حيث أن الإمارات قدمت ومازالت تقدم دعوات لمختلف دول العالم لنبذ العنف والفرقة ، وتبنى قيم السلام والتعايش مع الآخرين. حتى صارت دولة الإمارات نموذجا فريدا في نهج التعايش السلمى والتعددية الثقافية في بلد واحد.















