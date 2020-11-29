شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الأخوة الإنسانية تدعو لتبني آلية تضمن توزيع عادل للقاحات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية افتراضيًا اجتماعها الدوري التاسع لمناقشة المشاريع التي تعمل اللجنة على تنفيذها والخطط المستقبلية التي تهدف لتطبيق مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع والقضايا الإنسانية حول العالم.

وأكد أعضاء اللجنة في بداية اجتماعهم أهمية العمل المشترك وتكاتف الجهود للتصدي للأزمات التي يواجهها العالم بسبب تصاعد خطاب الكراهية والتمييز، واستخدام الدين كمبرر للعنف، لما لذلك من تأثير على الاستقرار المجتمعي والسلام العالمي، مؤكدين ضرورة التفريق بين الجرائم الإرهابية التي يردد مرتبكوها شعارات دينية، وبين الأديان التي ترفض العنف والإساءة للآخر ، فالأديان جاءت من أجل إسعاد الإنسان .

وأشاد الأعضاء بالجهود العلمية التي بذلت للتوصل إلى لقاحات لوباء فيروس كورونا، والتي منحت الأمل للعالم بانتهاء الأزمة التي عانى منها العالم لشهور طويلة، ودعت اللجنة إلى تبني آلية عالمية غير ربحية تضمن التوزيع العادل للقاح على كل الدول والشعوب، وإزالة كل العوائق التي قد تحول دون وصولها إلى الفقراء أو المناطق النائية في العالم، وأن تصل إلى اللاجئين والنازحين الذين تحول أوضاعهم المأساوية دون تحمل التكاليف المادية للقاح.

وتناول الاجتماع العديد من المشاريع التي تعمل اللجنة على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مثل مبادرة الـ 100 شاب وفتاة برعاية قداسة البابا فرنسيس وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والذي يستهدف إشراك الشباب في جهود تطبيق الأخوة الإنسانية، وخاصة التعليم والقيادة في مجال الأخوة الإنسانية، وغيرها من البرامج التي تسعى اللجنة من خلالها إلى تعزيز التعاون من أجل نشر وتطبيق قيم التعايش والسلام والأخوة الإنسانية.