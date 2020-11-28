شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بـ«مستشفى المنيرة» ينقذ حياة مريضة بثقب في الأمعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كريم سلام، مدير مستشفى المنيرة العام، نجاح فريق طبي من إنقاذ مريضة تعاني من وجود ثقب والتصاقات بالأمعاء، أدت إلى انسداد معوي ومنعت انتشار الصديد بالبطن.

وقال «سلام»، إن المريضة حضرت إلى المستشفي بألام حادة بالبطن، وبعد عمل الأشعة اللازمة والتحاليل، تبين وجود تجمع سائل بالبطن، وانخفاض بنسبة الهيموجلوبين، وارتفاع بنسبة كرات الدم البيضاء، وتم عرضها على أطباء النساء والتوليد بالمستشفي، وحجزها بقسم النساء والتوليد، تحت العلاج التحفظي لمدة ٢٤ ساعه لتعويض فقدان الدم والسوائل بالجسم، وقام فريق مشترك من أطباء النساء تحت إشراف رئيس قسم النساء والتوليد الدكتورة تغريد ورئيس قسم الجراحة، والدكتور أحمد حسن، والدكتور محمد عبدالله طبيب الجراحة العامة، بعمل استكشاف للبطن وتبين وجود كتله ملتصقة من الأمعاء تحتوي على بؤره صديدية بسبب ثقب بالامعاء الدقيقة، وتم استئصال جزء من الأمعاء وتوصيل الأمعاء الدقيقة، مشيرا إلى أن الحالة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة بالمستشفي.

وأضاف سلام، أن ثقب الأمعاء من أخطر مشاكل الجهاز الهضمى، وهو عبارة عن اختراق شديد في جدار المعدة والأمعاء، وفى هذه الحالة يجب التدخل السريع فورا لعلاج هذا الثقب، حتى لا تعرض حياة المريض للخطر.

وقال الدكتور أحمد حسن، رئيس أقسام الجراحة بمستشفي المنيرة العام، أن هناك أسباب عديدة لثقب الأمعاء، أبرزها الإصابة بقرحة في المعدة أو الأثنى عشر، نتيجة الإلتهابات الشديدة، والإفراط في التدخين، الذي يسبب أيضاً ثقب الأمعاء، أو نتيجة التهاب الغشاء البروتيني.