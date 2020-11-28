شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم كفر الشيخ» تشهد تنصيب اتحاد طلاب المدارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ، السبت، حفل تنصيب اتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ للمرحلة الثانوية، عقب الانتهاء من إجراء الانتخابات بمعسكر إعداد القادة الذي استمر 3 أيام بمدرسة النور بكفر الشيخ.
وأكدت كشك أنها ناقشت الخطة التي وضعها الطلاب الخاصة بالاتحاد والأنشطة التي سيتم تنفيذها، إضافة للندوات والمؤتمرات الخاصة بتوعية الطلاب، وتم الاستماع لمجموعة من المواهب، متمنية التوفيق لأبنائنا الطلاب في الترشح على مستوى الجمهورية.
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