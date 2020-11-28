شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة خيرية تابعة لـ«التضامن» تكشف عن جهودها في توصيل المياه إلى القرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض برنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «المحور»، تقريرًا عن جهود مؤسسة «نبض الحياة» التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في توصيل المياه إلى القرى والأماكن التي لا تتوفر فيها مياه الشرب.

وأكد التقرير أن المؤسسة وصلت إليها استغاثة من عدم توصيل المياه لقرية ببرج العرب، لافتًا إلى أن أكبر منزل في المكان 50 مترًا، ومعظم المنازل مكونة من خشب ومشمع، ولا تتوفر فيها المياه بصورة كاملة.

وأضاف أن المواطنين في هذه المنطقة ليسوا في حاجة إلى وصلات مياه فقط، ولكن في حاجة إلى أسقف والكثير من الأشياء، وأقل شيء ممكن نوفره هو توفير وصلة مياه، خاصة أنهم يقومون بالسير لمسافة 2 كيلو للحصول على مياه.

وتابع: «إحنا في انتظار اتصالاتكم، لأن قرية المنشية الجديدة ببرج العرب في حاجة إلى وصلة مياه، إحنا في المنشية الجديدة هنوصل الخير لكل الناس».