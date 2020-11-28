شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسماعيلية تبحث عن مدير إعلامي لها.. وتتيح التقديم للموهوبين من العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، مد الإعلان الخاص بوظيفة مدير إعلام لمحافظة الإسماعيلية، لمدة أسبوعين آخرين، نظرا لعدم التقدم لشغل الوظيفة، إلا لعدد محدود، واتاحة الفرصة أمام العديد من الكفاءات.

ونشرت المحافظة، إعلانا على مديريات الخدمات، ومراكز ومدن وقرى المحافظة، لتشجيع من يرغب في شغل الوظيفة في تقديم أوراقه.

ويأتى الإعلان بعد خروج أحمد اليماني مدير مكتب الإعلام بالمحافظة، على المعاش بعد شغله المنصب لأكثر من 15عاما، ساهم خلالها في بث أخبار المحافظة، قبل وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وتغطية المشروعات القومية الكبرى بالمحافظة، وحتى خروجه على المعاش.

وعلمت المصرى اليوم، أن المحافظ اللواء شريف بشارة، ونائبه المهندس أحمد عصام، قررا فتح المجال أمام الموهوبين في مجال الإعلام للتقديم من الموظفين العموميين، ولم يستبعدا، أن يتم التعاقد مع متخصص ومستشار إعلامى، وفقا للإجراءات القانونية، في حالة عدم وجود من تنطبق عليه الشروط.