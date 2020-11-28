شكرا لقرائتكم خبر عن العراقية الفائزة بفخر العرب: السيسي قصة نجاح.. و«المركزي المصري» تبنى المصارف في العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هملة عبدالستار، رئيس مجلس إدارة المصرف الإقليمي التجاري بالعراق، إنها فازت بجائزة فخر العرب في الإدارة المصرفية، بناء على الإنجازات التي حققتها منذ توليها وظيفتها عام 2017.

وأشادت عبدالستار، خلال لقائها مع قناة صدى البلد على هامش توزيع جوائز فخر العرب، في دبي، بسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة «السيسي قصة نجاح، ورجل قيادة وصعوبات، وأحيي محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، على دعم العراق، كونه الوحيد الذي تبنى المصارف العراقية».

وأضافت «حققنا نجاحات عام 2020 بشأن الإدارة المصرفية في ظل أزمة فيروس كورونا، وبدأت عملي، وأنا في سن الواحد والعشرين«، مشيرة إلى أن البدايات كانت صعبة لكن استطعنا تحقيق نجاحات سريعة بالاعتماد على الشباب، فضلا عن الاستعانة بالعنصر الأجنبي لتدريب المحليين، وأردفت أن القيادة لدينا في إقليم كردستان تدعم الكادر النسائي.

وحول تأثير فيروس كورونا، على الاقتصاد قالت إن «أزمة الجائحة أثرت على كافة الاقتصاديات، خاصة في بدايتها كونها حدثت بشكل مفاجئ، لكن الآن أصبح لدينا قابلية التأقلم».