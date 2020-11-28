شكرا لقرائتكم خبر عن بدء فعاليات الأسبوع الثقافي الأول حول الهوية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، السبت، بدء فعاليات الأسبوع الثقافى الأول حول الهوية المصرية بين قيم الحاضر وتحديات المستقبل والذى تنظمه الجامعة خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.

وأشار رئيس الجامعة أن من أهم أهداف هذا الأسبوع هو تصحيح بعض المفاهيم ومعرفة دور الدولة ومجهوداتها مؤكداً أهمية الإنتماء للوطن

وأكد رئيس الجامعة أهمية الإنتماء للجامعة التي لم تبخل الدولة في دعمها وحصلت على اكبر موازنة استثمارية على مستوى الجامعات المصرية مؤكداً أن الدولة هي التي قدمت هذا لتمكين المواطن الصعيدى مشيرا أن الندوات التي تقدم في الجامعة تعد رافداً من روافد بناء الشخصية، وأضاف أن الجامعة استطاعت أن تؤدى دورها على أكمل وجه أثناء جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة سواء من خلال منصتها المتميزة علمياً أو الإجراءات الإحترازية المنضبطة وكذلك في فترة امتحانات السنوات النهائية، ودعا رئيس الجامعة الطلاب إلى الإستفادة من كل ما يقدم خلال هذا الأسبوع

وأكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تحرص على تقديم انشطتها لطلابها لبناء اجيال قادرة على العطاء وبناء مصر الحديثة بسواعد ابناءها مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية حفاظاً على أبناءها ومن أجل هذا جاء الأسبوع الثقافى الذي يتناول موضوع الهوية مؤكداً أن الهوية المصرية وقفت أمام كل المحاولات التي استهدفتها بهدف تغييرها وهى التي دفعت ملايين المصريين للخروج إلى الشوارع في 30 يونيو وأكد على أهمية تنمية الهوية المصرية لدى الشباب استمرارا لقيم الماضى والحاضر وتحديا للمستقبل

وفى أولى محاضرات الأسبوع تحدث الدكتور وحيد الدين طاهر عبدالعزيز وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث في موضوع الوسطية في الإسلام تناول فيها مفهوم الوسطية وانها وسط بين الإفراط والتفريط مؤكداً أن ديننا الحنيف لا يأمرنا بالقتل والتشدد وانما يأمرنا بالوسطية، وأشار إلى الدليل الشرعى عن الوسطية ومظاهرها ومنها اسلوب الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة واتباع اسلوب التدرج في الفتوى والاعتدال في العبادات والانفاق والعقائد كما تناولت الندوة ضوابط الوسطية ومنها استيعاب النصوص القرأنية والسنة بالشكل الصحيح دون مغالاة أو تشدد واختتم محاضرته بالحديث عن مظاهر عالمية الاسلام

أما ثانى المحاضرات كانت بعنوان«الإدارة في مصر بين الواقع والمأمول» للدكتور محمود كمال عربى بكلية التجارة تناولت الندوة تعريف الإدارة ومدخلاتها ووظائفها وهل الإدارة علم أو فن والتحديات التي تواجهها الإدارة المعاصرة ومنها العولمة وأخلاقيات العمل والمسئولية الإجتماعية

شهد فعاليات اليوم الأول للأسبوع الثقافى عمداء كليات الجامعة ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وحشد كبير من الطلاب.