الأمن يفحص فيديو التنمر ضد "شيكابالا" لضبط مرتكبي الواقعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية تفحص ما تم تداوله بشأن فيديو التنمر ضد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادى الزمالك عقب انتهاء مباراة فريقى الأهلى والزمالك، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، وتتويج النادي الأحمر بالبطولة القارية.

وذكر المصدر لمصراوي، مساء السبت، أن المتابعة الأمنية رصدت انتشار مقطع فيديو ظهرت فيه بعض الجماهير في الشارع وهم يحملون كلبا أسود اللون، وهتفوا ضد "شيكابالا"، موضحًا أن الواقعة أثارت غضب جماهير الناديين، واصفين إياها بـ"عنصرية غير مقبولة".

وشدد المصدر أن رجال الأمن يعكفون على تحديد هوية مرتكبي واقعة التنمر وضبطهم، فيما أشارت نتائج الفحص المبدئي إلى أن الواقعة فى جنوب الصعيد.