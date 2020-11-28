مصدر أمني يوضح حقيقة نقل متهمة بقضية إرهابية إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

نفى مصدر أمنى ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بشأن الادعاء بنقل النزيلة آية كمال الدين حسين، إلى المستشفى ودخولها العناية المركزة بسبب ظروف احتجاز غير آدمية.

وأكد مصدر أمني - فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي، مساء السبت، أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلاً .

وأوضح المصدر الأمني أن "آية" نزيلة بأحد عنابر سجن القناطر نساء رفقة أخريات متهمات على ذمة قضايا إرهابية، وحالتها الصحية جيدة و علاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية، ولم يسبق إيداعها بالمستشفى أو دخولها العناية المركزة.

وأشار المصدر أن النزيلة لها تاريخ مرضي قبل إيداعها بالسجن، وتعاني من حساسية بالصدر ويتم متابعة حالتها بصفة دورية وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لها.

وشدد المصدر أن نشر تلك الأخبار يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية فى نشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام فى محاولة لتخفيف القبضة الأمنية على عناصر الجماعة الإرهابية.