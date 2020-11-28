"الأمن العام": تنفيذ نصف مليون حكم قضائي.. وضبط 1041قطعة سلاح في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استهداف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها 461 متهم، وبحوزتهم (22 قطعة سلاح ناري – طلقات نارية مختلفة الأعيرة – 3 قطع أسلحة بيضاء)، و(29) قضية اتجار بالمواد المخدرة.

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع بمختلف المحافظات عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 14 عنصر بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية– الدقهلية – أسيوط – قنا) بإجمالي مضبوطات 16 قطعة سلاح ناري (رشاش- 6 بنادق آلية– 3 بندقية خرطوش – 2 مسدس- 4 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من الأقراص والمواد المخدرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها " شروع في قتل– مقاومة سلطات - إطلاق أعيرة نارية- سرقة بالإكراه- سلاح ناري - مخدرات".

كما ضبط (1041) قطعة سلاح ناري (رشاش - 100 بندقية آلية – 159 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 67مسدس – 714 فرد محلى الصنع – 3109 طلقة مختلفة الأعيرة – 1364 قطعة سلاح أبيض).

ضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلهما (2 مسدس – 1 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع)، و15 تشكيل عصابي، وضموا 47 متهماً، ارتكبوا 49 حادث سرقة متنوعة، 75 قضية أحداث بالإضافة إلى كشف غموض 57 حادث متنوع أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالي 87 متهماً و تنفيذ (488٫136) حكم قضائي .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.