قبل مناقشتها غدًا.. ننشر المسودة النهائية للائحة مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدًا الأحد، جلسته العامة في تمام الساعة العاشرة صباحًا، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية.

وحصل (الخليج 365) على المسودة النهائية التي تم توزيعها على الأعضاء.

ونظرت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس خلال اجتماعها اليوم، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والبالغ عددها 6 ملاحظات، ومقترحات الأعضاء في شأن مشروع اللائحة بحضور مقدميها.

وقال الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور، حيث وافق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على حذف المادة، مؤكدًا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقًا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي آخر في هذا الصدد، حيث رأى أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.