شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمى للهلال الأحمر: وصول لقاح كورونا للوطن العربى قد يستغرق عاما أو عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حسام شرقاوي، المدير الإقليمي للشرق الأوسط للهلال الأحمر، أن وصول اللقاحات للمنطقة العربية قد يستغرق ما بين عام وعامين، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة المتمثلة في التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، كما أن اللقاحات عندما تصل إلى الوطن العربي سيجرى توزيعها على من هم في الصفوف الأولى من الطواقم الطبية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم: "لم يتم تحديد أسعار اللقاحات، وسيصل خلال أسبوعين ولكن ليس للوطن العربي، وبعد ذلك قد تصل جرعات محدودة للدول العربية يتم استخدامها على نطاق محدد فقط، وأنا اطلعت على عمل الهلال المصري، والوباء سينتهي في الأحياء السكنية بسبب المتطوعين الذين شاهدتهم عندما تابعت عمل الهلال الأحمر المصرى".

وقال شرقاوى: "لا بد من العمل في المجال الصحي بشكل متميز واتباع إجراءات التباعد والوقاية لتجنب الإصابات، لكن يبقى هناك أمل ولا بد من التفاؤل أن ذلك الوباء سيأتي عليه وقت وينتهي".

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم السبت أنه من المقرر أن تعتمد بريطانيا خلال أيام اللقاح المضاد لكوفيد-19، والذي طورته شركتا بيونتك وفايزر، وأن عمليات التسليم ستبدأ في غضون ساعات من إصدار الإذن بذلك.

وفى وقت سابق عيّن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ناظم الزهاوي وزيرا مسئولا عن توزيع لقاح كوفيد-19 في إشارة إلى أن الحكومة تستعد لبرنامج تطعيم شامل. ويشغل الزهاوي، وهو من أصل عراقي، منصب وزير الدولة للأعمال.

وسيرفع الزهاوي تقاريره إلى وزير الصحة مات هانكوك في منصبه الجديد مع تركيزه الأساسي على توزيع اللقاح على الرغم من أنه سيحتفظ ببعض مسؤوليات عمله الحالي. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء اليوم السبت أن الترتيب الجديد مؤقت وسيستمر حتى الصيف المقبل على الأقل.