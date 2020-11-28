شكرا لقرائتكم خبر عن إعلاميون وسياسيون يقدمون واجب العزاء للكاتب جمال الكشكى فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عدد من السياسيين والإعلاميين والصحفيين والسياسيين فى عزاء والدة الكاتب الصحفى جمال الكشكى، رئيس تحرير الأهرام العربى، مساء اليوم.

وحرص كل من الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الخليج 365، والإعلامى أسامة كمال، والكاتب الصحفى أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة المصور، والكاتب الصحفى يوسف أيوب رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى عادل السنهورى، والكاتب الصحفى والإعلامى محمد الباز.

وحضر أيضًا الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والناقد الرياضى محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضى وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى والإعلامى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، والإعلامى خيرى رمضان.

وقدم أيضا واجب العزاء اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء دكتور محمد رستم، مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين، وأعضاء مجلس النواب، منهم النائب نور الدين عبد الرازق، وهشام الشطورة.