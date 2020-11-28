شكرا لقرائتكم خبر عن البابا ثيودروس الثانى يرسم وكيلا بطريركيا على إيبارشية إلدوريت وشمال كينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأنبا نقولا المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في مصر، فى بيان اليوم، إن البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، قام برسامة بروتوبرُسفيتوروس (وكيل بطريركي) للعرش البطريركي الإسكندري على إيبارشية إلدوريت وشمال كينيا.

ووصل اليوم، السبت، البابا ثيودروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس، إلى نيروبي فى كينيا، بعد زيارته في منطقة إلدوريت للمرة الأولى في تاريخ الكنيسة، حيث مقر إيبارشية إلدوريت المنشأة حديثًا، ليرسم لها وكيلا بطريركيا.

وكان البابا ثيودروس الثاني قد بدأ زيارته لدولة كينيا السبت الماضى، حيث وصل لمطار نيروبي يوم الأحد 22 نوفمبر، وترأس القداس الإلهى فى كنيسة القديس بولس فى منطقة كاجيرا، والاثنين الماضى زار أسقفية نيرى وشرق كينيا، الثلاثاء كيسومو، وترأس الأربعاء القداس الإلهى، وفى يوم الخميس زار إيبارشية إلدوريت المنشأة حديثًا، ليعود يوم أمس الجمعة إلى نيروبى.