المهندس طارق عبد العليم مساعدا لرئيس مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم السبت، قرارًا بتكليف المهندس طارق عبد العليم لتولى منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية. وشغل عبد العليم عدة مناصب أهمها رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة، ورئيسًا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، ومستشارًا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران. يذكر أن الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أصدر قرارًا الأسبوع الماضى، بتكليف المهندس محمد أحمد عبدالرحمن للعمل رئيسا لمجلس إدارة شركة مصرللطيران للصناعات المكملة والعضو المنتدب لها والذى كان يشغل منصب مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات لشئون عمليات المطارات.

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