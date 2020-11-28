شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المسابقة الافتراضية "Petro Woman" بجامعة المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة المستقبل، انطلاق فعاليات المسابقة الافتراضية "Petro Woman"، والتي تستهدف إبراز الدور المهم للمرأة في صناعة النفط والغاز.

وتتناول المسابقة توضيح المفاهيم الخاطئة وإبراز الدور المهم للمرأة في صناعة النفط والغاز، حيث تم اختيار لجنة من كبار قادة البترول والأمثلة الناجحة لتسليط الضوء على طاقة المرأة.

ويشارك في المسابقة عدد من الطالبات من مختلف الجامعات والخريجين، لمدة أقصاها ثلاث سنوات من الخبرة.





وتتأهل ثلاث فتيات للمرحلة الثانية والأخيرة، وستقوم كل واحدة منهن بتقديم عرض حول تحدياتها وإنجازاتها، وفي النهاية، سيختار أعضاء لجنة التحكيم الفائزة في مسابقة Petro Women.