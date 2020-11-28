خلال 24 ساعة.. تحرير 341 مخالفة مرورية للمركبات والسائقين في أسوان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أسفرت حملات إدارة المرور بمحافظة أسوان اليومية، عن تحرير 341 مخالفة مرورية، حيث تم ضبط دراجة نارية و(5) توك توك، بدون تراخيص، والتصالح الفوري في (45) مخالفة وتحرير (90) مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص (50) حالة عدم قبول التصالح و50 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير (100) مخالفة متنوعة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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