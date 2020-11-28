شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: إيرادات الضرائب تُمثل 80% من الموازنة العامة للدولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور عرفان فوزي، مدير عام التدريب الضريبي بوزارة المالية، إن مصلحة الضرائب يحدث فيها تطوير مستمر، مشيرًا إلى أن المصلحة تتبنى استراتيجية جديدة وخطة جدية للتحول الرقمي كي تواكب التطور المتواجد في العالم كله وليس المنطقة العربية فقط.
وأضاف «فوزي»، خلال لقائه مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مصلحة الضرائب تعتبر الممول الرئيسي للموازنة العامة للدولة، وحصيلتها تبني المشروعات القومية للدولة المصرية وتبني البنية التحتية وتمويل المشروعات القومية المختلفة للدولة، مشددًا على أن إيرادات مصلحة الضرائب بمثابة أمن قومي للدولة.
وتابع: «إيرادات مصلحة الضرائب تُمثل أكثر من 80% من الموازنة العامة للدولة؛ والتقصير في تحصيل إيرادات الضرائب يؤثر على جوانب كثيرة في الدولة»، مشددًا على أهمية دور وزارة المالية والمصلحة الضريبية في ضبط إيقاع النظام الضريبي في مصر.
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