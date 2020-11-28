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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد الأسبق يهنئ «الغضبان» على جائزة أفضل محافظ عربي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد الأسبق، وذلك لتقديم التهنئة له بعد اختياره افضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التمييز الحكومي.
واشاد اللواء عادل الغضبان بتلك اللفتة الطيبة من محافظ بورسعيد الاسبق مشيرا إلى أن ما يقوم به وهو استكمالا لمسيرة وجهود السادة المحافظين السابقين الذين بذلوا كل الجهد من أجل بورسعيد.
كما حرص عدد من الجهات والهيئات المختلفة على تقديم التهنئة للمحافظ حيث كانت في مقدمتها المجلس القومي للسكان وهيئة محو الامية ومدرسة الفرنسيسكان ومنطقة بورسعيد للكانوي والمديرية المالية والتضامن الاجتماعي وحضانة ولاء كيدز وجهاز التعمير.
وفى بداية اللقاء، أعرب اللواء عادل الغضبان عن فخره وسعادته بحصول محافظة بورسعيد على هذا التميز على مستوى الوطن العربى، مؤكدا أن هذا النجاح لا يعتبر نجاح شخصى ولكنه نجاح محافظة بورسعيد بأكملها، وجميعنا نفخر بكون بورسعيد المحافظة الأولى والأجمل على مستوى العالم العربى.
وأوضح المحافظ أن هذا النجاح نتيجة العمل المتواصل وهو ثمار التعاون والتكامل بين كافة الأجهزة والعاملين بمحافظة بورسعيد، والتى كانت باكورة المشروعات القومية العملاقة مثل التحول الرقمى والتأمين الصحى الشامل، لافتا أن حجم المشروعات والأعمال التي تمت في بورسعيد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى اهلت بورسعيد للحصول على هذه المكانة.
وأشار المحافظ إلى أن هذا النجاح يعد مسؤولية كبيرة ويتطلب بذل المزيد من المجهودات للحفاظ على هذا التميز، مؤكدا أننا نهدف لتحقيق مصلحة المواطن أولا وسنعمل بكامل طاقتنا لتحقيق أفضل مستوى من التنمية لبورسعيد وأهلها .وأكد المحافظ أن هذه الجائزة ستجعل من بورسعيد قبلة للسياحة في العالم نظرا لكافة الانجازات وأعمال التنمية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، وأن الفترة القادمة ستكون مليئة بالخير والتنمية لأهلنا في بورسعيد.
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