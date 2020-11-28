بالكمامة.. «ثيودوروس الثاني» يختتم زيارته الرعوية في كينيا بصلاتى «الخمس خبزات» «التريصاجيون» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية، وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس زيارته الرعوية إلى كينيا، اليوم السبت برئاسة صلاة التريصاجيون، على روح الأسقف الكيني الأول جورج جاثونا من نيتريا Nitria الذي تولى في عام 1987 بإبراشية إلدوريت وشمال كينيا. وشارك البطريرك الصلاة، المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي (كينيا)، الأسقف نيوفيتوس أسقف نيري وشرق كينيا، الأسقف سيلفستروس أسقف جولو وشرق أوغندا. كما أقام البابا، صلاة الخمس خبزات في كنيسة القديسَيْن العادمي الفضة كوزما ودميانوس.

وعقب الصلاة تحدث «ثيودوروس الثانى» إلى الكهنة من منطقة كيامبو Kiambu ورفع الأب Evangelos Thiani إلى درجة الوكيل الرئيسي للعرش البطريركي في الإسكندرية على إيبارشية إلدوريت وشمال كينيا. وخلال الصلاة، التزم الجميع بارتداء الكمامة طبقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

بالكمامة .. "ثيودوروس الثاني" يختتم زيارته الرعوية فى كينيا بصلاتى "الخمس خبزات" و"التيصاجيون" (صور)

بالكمامة .. "ثيودوروس الثاني" يختتم زيارته الرعوية فى كينيا بصلاتى "الخمس خبزات" و"التيصاجيون" (صور)

بالكمامة .. "ثيودوروس الثاني" يختتم زيارته الرعوية فى كينيا بصلاتى "الخمس خبزات" و"التيصاجيون" (صور)

بالكمامة .. "ثيودوروس الثاني" يختتم زيارته الرعوية فى كينيا بصلاتى "الخمس خبزات" و"التيصاجيون" (صور)

بالكمامة .. "ثيودوروس الثاني" يختتم زيارته الرعوية فى كينيا بصلاتى "الخمس خبزات" و"التيصاجيون" (صور)

بالكمامة .. "ثيودوروس الثاني" يختتم زيارته الرعوية فى كينيا بصلاتى "الخمس خبزات" و"التيصاجيون" (صور)