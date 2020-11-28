شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: خدمات جديدة لجمهور الركاب بدءًا من الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، السبت، عن خدمات جديدة تقدمها لجمهور الركاب بدءًا من الخميس المقبل.

وذكرت الهيئة أنه اعتبارا من يوم الخميس سيتم مد مسير قطار 1009 إكسبريس (عربات روسي جديدة) (أسوان/ القاهرة) إلى الإسكندرية، بحيث ينطلق القطار من محطة أسوان الساعة ٧:٢٠ مساءً ويتوقف بالقاهرة الساعة ٨:٢٥ صباح اليوم التالي قبل أن يصل الإسكندرية الساعة ١١:٢٥ ظهراً.

وأفادت الهيئة بأنه اعتباراً من يوم الجمعة المقبل سيتحرك قطار 1008 (عربات روسي جديدة) من محطة الإسكندرية الساعة ٧:٤٠ مساءً ليتوقف بالقاهرة الساعة ١١:١٥ مساءً قبل أن يواصل المسير ليصل أسوان الساعة ١٢:٣٠ ظهر اليوم التالي.

وأشارت الهيئة إلى أنه اعتباراً من يوم الجمعة سيتم تعديل مواعيد قطار 901 مكيف (القاهرة/ الإسكندرية) لينطلق من القاهرة الساعة ٨:١٠ صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة ١١:١٥ صباحاً، وتعديل مواعيد قطار 1131 روسي (القاهرة/ الإسكندرية)، حيث يتحرك من القاهرة الساعة ٥:٥٠ صباحاً ويصل الإسكندرية الساعة ٨:٤٥ صباحا.