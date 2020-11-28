شكرا لقرائتكم خبر عن أزهري يكشف فضل عمل الخير لوجه الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ محمد رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن عمل الخير هو العمل المَشروع الذي يفعله الناس ابتغاء وجه الله، دون انتظار الجزاء أو الشكر من أحد غير الله عز وجل، وهذا مفهوم يفهمه المسلمون على اختلاف خلفياتهم العلمية والثقافية بعيدًا عن التعقيد.

وأضاف «رضا»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد صبري، ببرنامج «الكلام الطيب»، المذاع على قناة «ten»، اليوم الجمعة، أن هناك وجوهًا كثيرة من أوجه الخير والمعروف، ومن هذه الأوجه الصدقة على الفقير والمسكين، وتعاهد الأرامل واليتامى وتفقدهم، وحسن التعامل مع الجار، وإماطة الأذى عن الطريق، والإصلاح بين المُتشاحنين، وغير ذلك الكثير من وجوه الخير والمعروف بين الناس.

وتابع: «عمل الخير من الفضائل التي يُيسر الله فعلها لمن يختار من عباده، وقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات، وورد كذلك في السُنة النبوية الكثير من الأحاديث التي تحث على فعل الخير، وتُبين فضله، وما يترتب عليه من جزاء عظيم، وخير كثير.