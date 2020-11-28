شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: وثيقة تأمين الزوجة من أجل مصلحة الرجل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المرأة أمرنا الله بتكريمها، ولا يجوز أن نسمع عن تشريدها أو نومها بالشوارع، قائلًا: «الراجل عادي ينام حتى في ماسورة صرف، فوق ضهر القطر».
واقترح الجندي، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس، أن الحل لهذه المشكلة هو عمل وثيقة تأمين للأسرة وليست للمرأة فقط، لتحمل نفقات الأطفال بعد حالات الطلاق، والتي تنشب بعدها حرب بين الرجل والمرأة، وبالتالى يكون الأمر من أجل مصلحة الرجل.
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