شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تستجيب لشكاوى أهالي سنديون بخصوص كوبري المشاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، السبت، أعمال كوبرى مشاة سنديون، وذلك بناء على شكاوى عدد من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الاهتمام بالتواجد بصورة يومية بين المواطنين في الشارع لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ الإقليم.

كان الأهالي قد قاموا بإرسال شكوى نصها: «الرجاء انقاذ سنديون من كارثة إنسانية بفك كوبرى المشاه وتركه بدون اجناب وقفله بالتراب والناس بتعدى الطريق ومعرضة للموت وبالفعل في بنت صدمتها سيارة من يومين رجاء الاهتمام بالأمر وهذا عهدنا بحضرتك»، وعلى الفور قامت ريان بالاستجابة للشكوى وتم تفقد أعمال كوبرى المشاة ميدانيا، وتكليف رئيسا المدينة والوحدة المحلية بالتنسيق مع مسؤول هيئة الطرق والكبارى بالقليوبية لوضع جانبي كوبرى المشاة وذلك حرصا على صحة وسلامه المواطنين لحين الانتهاء من أعمال التطوير وتنظيف منطقة الكوبرى وإزالة الاتربة وتمهيد الطريق للمارة.

كما قامت ريان بالتواصل مع مسؤولي هيئة الطرق والكبارى لوضع جانبي كوبري المشاة لحين الإنتهاء من أعمال تطويرة، وبالفعل تمت الاستجابه للشكوى للحفاظ على سلامه المواطنين.

وقامت نائب المحافظ بتقديم الشكر للمهندس محمد رشاد رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى بالهيئة العامة للطرق والكباري بالقليوبية، والمهندس مجدى نجاح رئيس المدينه، والسيد عبدالعظيم نائب رئيس المدينه، وعبدالمنعم رئيس الوحدة المحلية بسنديون.