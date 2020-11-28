شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إسلامي يضع روشتة للسعادة الزوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إنه لا شك أن الحياة الزوجية تمر بكثير من المشكلات والمنغصات، وهذا أمر بديهي وطبيعي، ولو تعاتب الزوجان على كل أمر اختلفا فيه، فإنه بكل تأكيد لن يمر يوم إلا وتحدث فيه مشادة كلامية بين الزوجين، وقد يحدث خصام، ويتكدر صفو الحياة الزوجية كثيرًا.

وتابع «صبري»، خلال برنامج «الكلام الطيب»، المذاع على قناة «ten»، اليوم الجمعة، أنه لا بد من التغافل عن مثل تلك الهفوات والأخطاء، التي لا ترقى إلى مستوى يستحق الوقوف عنده، وبيان خطئه؛ حتى تسير الحياة الزوجية في مسارها الطبيعي الصافي الخالي من الكدر والنكد، مشيرًا إلى أن التغافل عن سفاسف الأمور ومحقراتها من صفات العقلاء النجباء، وما أجمل قول الإمام الشافعي رحمه الله: «الكيّس العاقل هو الفطن المتغافل».

وأوضح الداعية الإسلامي أن الذي يتغافل عن هفوات شريكه الآخر، والذي يغمض عينيه عن بعض أخطاء شريكه الآخر، وهذا ليس إضاعة للحقوق الزوجية، كما يتخيل بعض الأزواج، حيث يرى بعض الأزواج أنه لو لم ينبه على كل خطأ يقع لضاعت حقوقه الزوجية، وهذا فهم خاطئ في غير محله؛ ذلك أن الطرف الآخر حين يعلم أنك تغافلت عن هذا الخطأ، رغم علمك به ومشاهدتك لهذا الخطأ، فإنه سيكن لك احترامًا وتقديرًا ورفعة في قلبه.