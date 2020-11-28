شكرا لقرائتكم خبر عن منسق «100 مليون صحة» بشمال سيناء: المبادرة تهدف لاكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة انتصار سري، منسق عام المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة «100 مليون صحة» بشمال سيناء، إن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة.

وأعلنت سري خلال تفقدها لعدد من نقاط الفحص للمبادرة أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ المبادرة وتيسير آداء الخدمة الصحية للمواطنين.

وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، إلى جانب جميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

بدوره، أعلن فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء، انطلقت يوم 18 سبتمبر الماضى في مختلف النقاط الطبية المحددة لها، علاوة على المساجد، حيث تشارك مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة، وأنه يتم من خلال المباردة تقديم التوعية الكافية بالأمراض المزمنة، ومما يذكر أن المبادرة مستمرة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.