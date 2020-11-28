شكرا لقرائتكم خبر عن منسق «100 مليون صحة» بشمال سيناء: المبادرة تهدف لاكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت الدكتورة انتصار سري، منسق عام المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة «100 مليون صحة» بشمال سيناء، إن هدف المبادرة هو الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج للأمراض المزمنة.
وأعلنت سري خلال تفقدها لعدد من نقاط الفحص للمبادرة أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ المبادرة وتيسير آداء الخدمة الصحية للمواطنين.
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف جميع المواطنين من سن 40 عاما، وكذلك الفئة العمرية من 18- 40 عاما، إلى جانب جميع المسجلين لدى قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية بارتفاع في نسبة السكر بالدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.
بدوره، أعلن فتحى عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، أن المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» لفحص وعلاج الأمراض المزمنة بشمال سيناء، انطلقت يوم 18 سبتمبر الماضى في مختلف النقاط الطبية المحددة لها، علاوة على المساجد، حيث تشارك مديرية الأوقاف بعدد من المساجد كنقط لتنفيذ المبادرة، وأنه يتم من خلال المباردة تقديم التوعية الكافية بالأمراض المزمنة، ومما يذكر أن المبادرة مستمرة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,475
-
تعافي
102,268
-
وفيات
6,596
كانت هذه تفاصيل خبر منسق «100 مليون صحة» بشمال سيناء: المبادرة تهدف لاكتشاف الأمراض المزمنة مبكرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.