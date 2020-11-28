رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يفتتح 3 برامج تدريبية لإعداد مدربين للتربية الاجتماعية والتحول الرقمي (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم السبت، 3 برامج تدريبية بمركز الخدمة والنشاط، تنوعت بين تأهيل مدربين للتربية الاجتماعية والتحول الرقمي وتنمية مسؤولي المشتريات والمخازن.

وقال «هاشم»، إن البرامج شملت إعداد مدربين للتربية الاجتماعية وحاضر فيها الدكتور أحمد عصام، وتنمية مسئولي المشتريات والمخازن وحاضر فيها الدكتور وليد، والتحول الرقمي للرياضيين، والتي تقام تحت إشراف على فرج مدير عام التدريب بالمشيخة، والدكتورة نوال حسني مدير عام رعاية الطلاب، وبحضور وإشراف أمين عزام مدير التدريب، وحضور هاني عبدالصمد مدير مركز الخدمة والنشاط، وعثمان أبوزيد مسؤول الأمن بإدارة المنتزه.

وأكد على أهمية التدريبات في تنمية المهارات، وصقل الخبرات، وحرص الأزهر الشريف على تدريب العاملين به على كل ما هو جديد؛ لمواكبة التقدم العلمي، والتكنولوجي للعملية التعليمية.

وأضاف «هاشم» أن الأزهر الشريف له دور بارز ليس في مصر فقط بل في كل دول العالم من خلال المبعوثين الذين يبعثهم الأزهر الشريف لمختلف دول العالم؛ لنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف، بقيادة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة وكيله، وجميع قيادات الأزهر الشريف، وحرص الجميع على دعم العملية التعليمية.

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يفتتح 3 برامج تدريبية لاعداد مدربين للتربية الاجتماعية والتحول الرقمي (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يفتتح 3 برامج تدريبية لاعداد مدربين للتربية الاجتماعية والتحول الرقمي (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يفتتح 3 برامج تدريبية لاعداد مدربين للتربية الاجتماعية والتحول الرقمي (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يفتتح 3 برامج تدريبية لاعداد مدربين للتربية الاجتماعية والتحول الرقمي (صور)

رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يفتتح 3 برامج تدريبية لاعداد مدربين للتربية الاجتماعية والتحول الرقمي (صور)