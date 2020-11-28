من بينها السمك.. تعرف على أبرز أكلات الأقباط في صوم الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

بدأ الأقباط الأرثوذكس، الأربعاء الماضي، صوم الميلاد المجيد، وعلى مدار 43 يومًا، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد الذي يوافق 7 يناير من كل عام، حيث يقابل في الشهور القبطية 29 كيهك.

وصوم الميلاد هو صوم انقطاعي من الدرجة الثانية، يمتنع فيه الصائمون عن تناول أي شيء فترة من الوقت، ثم يفطرون فيه على أطعمة نباتية، ويمتنعون تمامًا عن أكل اللحوم، ويُسمح فيه بأكل السمك -كنوع من التخفيف لكثرة الأصوام خلال السنة- كل أيام الأسبوع ما عدا يومي الأربعاء والجمعة، وأيضًا البرمون؛ وهو الذي يسبق عيد الميلاد مباشرة.

وينشر "الخليج 365" أشهر الأكلات التي يتناولها الأقباط في هذا الصيام على النحو التالي:

1- الأسماك متاحة في هذا الصوم بمختلف أشكالها (المأكولات البحرية)؛ ولكن البعض يرفض تناولها في الصيام، فلذلك تبقى نسبية بين شخص وآخر.

2- شوربة العدس والبصل الأخضر.. تعد من أشهر أكلات الأقباط في صوم الميلاد، نظرًا لأن العدس يُفضل تناوله في الجو البارد، وهو الجو الذي يأتي مواكبًا لهذه الفترة من العام.

3- الكشري.. من أشهر أكلات المصريين أمام العالم كله، ويفضل الأقباط تناوله في صوم الميلاد أيضًا.

4- المحاشي؛ خصوصًا محشي الكرنب ومحشي الباذنجان والفلفل.

5- اللوبيا؛ تعد من أبرز الأكلات التي يتناولها الأقباط في صوم الميلاد.

6- الخضراوات بمختلف أشكالها؛ خصوصًا الفاصوليا والبامية والملوخية الجافة.

7- الأكلات الشعبية كالفول والطعمية والبطاطس والباذنجان.

8- المسقعة.