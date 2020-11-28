شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الأوقاف تعلن إحلال وتجديد وصيانة وترميم 1023 مسجدا فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم السبت، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم كما يلى:

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