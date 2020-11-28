شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إعلامى صربى يبدأ اليوم زيارة للأماكن السياحية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر وفد إعلامى صربى كبير، مكون من ممثلين عن الصحافة المذاعة والمطبوعة والإلكترونية، القاهرة متوجهًا إلى الغردقة فى جولة تعريفية لزيارة مصر فى الفترة من 28 نوفمبر الجارى إلى 5 ديسمبر المقبل، وهى الزيارة الثالثة خلال ثلاث سنوات التى تنسقها سفارة مصر فى بلجراد، بدعم وتنظيم من وزارة السياحة والآثار (هيئة تنشيط السياحة المصرية) ، ومحافظة البحر الأحمر، ومساهمة من الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق والمنشآت السياحية، وخطوط "إير كايرو"، الأقدم فى تسيير رحلات مباشرة بين الغردقة وبلجراد.

وسيتمكن الوفد الإعلامى الصربى من زيارة العديد من المعالم السياحية فى الغردقة والأقصر، مثل معبد الكرنك ووادي الملوك ومعبد حتشبسوت، كما ستتاح لهم زيارات أهرامات الجيزة والقاهرة القديمة، وحضور الاجتماعات الرسمية مع ممثلين من وزارة السياحة والآثار محافظة البحر الأحمر بجمهورية مصر العربية.

وقال سفير مصر فى بلجراد: "عمرو الجويلى" إن الزيارة تتم تحت شعار "فى مناخ الهواء الطلق بمصر: جميع المزارات السياحية متاحة طوال العام كونها الرسالة المستجدة المراد توجيهها إلى السياح الصرب، باعتبار أن مصر وجهة سياحية متاحة طوال العام، خاصة فى أعياد الميلاد ورأس السنة المقبلة".

وأضاف "الجويلى" أن "ما يميز مصر كوجهة سياحية هو أنها مناسبة للزيارة على مدار العام، لجميع أنواع السياحة، سواء المنتجعات والثقافة والمؤتمرات، وذلك فى أقل من ثلاث ساعات من الطيران المباشر من بلجراد".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة التعريفية الإعلامية الثالثة من 2018 وتأتى أيضاً متابعة لمشاركة مصر المثمرة كدولة شريكة في معرض بلجراد الدولي للسياحة الأخير الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 23 فبراير 2020.