شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدعو الآباء والأمهات لإحياء القضية الفلسطينية فى عقول الأبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر الأزهر العالم كله، بما اسماه أحد أسوأ المناسبات فى التاريخ الحديث "ذكرى اغتصاب الأراضى الفلسطينية" أو ما يعرف سياسيا بـ "ذكرى قرار تقسيم فلسطين"، والتى تحل فى الـ 29 من نوفمبر من كل عام.

وأكد الأزهر فى بيان له، أن هذا التاريخ قد حمل كل أشكال القهر والظلم للشعب الفلسطيني، ممثلة فى المذابح والاعتداءات والتعذيب والتهجير القسرى وغيرها، مشددا على أن العالم العربى والإسلامى لن ينسى مذابح الكيان الصهيونى وجرائمه غير الإنسانية وغير الأخلاقية فى حق الشعب الفلسطيني، والتى لا يمكن أن تمحى من ذاكرة الإنسانية مهما حاول المغتصب تشويه التاريخ أو تزييف حقائقه.

ودعا الأزهر الشريف المجتمع الدولى للاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، كما يدعو الآباء والأمهات والقائمين على العملية التعليمية والمشاريع الثقافية والتربوية، لإحياء القضية الفلسطينية دائما والتعريف بها دومًا حتى تظل حاضرة فى قلوب وعقول الأطفال والشباب فى مواجهة الحملات الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعى الهادفة لطمس معالم القضية، إلى أن يعيد الله الحق لأصحابه، فالقدس ستبقى عربية.