شكرا لقرائتكم خبر عن كنائس شبرا الجنوبية تبدأ تطبيق خطة جديدة للتعامل مع الموجة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ كنائس شبرا الجنوبية، في تطبيق الخطة الجديدة، التي أعلنها الأنبا مكارى أسقف الإيبارشية، للتعامل مع كورونا، والتي سيبدأ تنفيذها صباح الثلاثاء المقبل وتستمر حتى نهاية يناير 2021.

وأعلن الأنبا مكاري تعليماته في بيان له قائلا: "بعدما أعلنت الدولة المصرية رسمياً يوم الأحد 22 نوفمبر، دخول مصر الموجة الثانية لجائحة كورونا، وحرصاً من الكنيسة على صحة وحياة أبنائنا وبناتنا من انتشار العدوى؛ وجدنا لزاماً علينا من قِبَل مسؤوليتنا الرعوية وحكمة ترتيب الأولويات أن يتم ما يلي، تعليق خدمات التربية الكنسية – مدارس الأحد- بكل فعالياتها، و تعليق كل الاجتماعات العامة والنوعية والفئوية".

وتابع الأنبا مكاري في تعليماته: "وتعليق كافة التجمعات والأنشطة الكنسية، بخلاف الخدمات الطقسية، على أن يبدأ سريان هذا التعليق من صباح الثلاثاء أول ديسمبر، ويستمر حتى نهاية يناير 2021، على أن يُعاد التقييم لاحقاً حسب ما يستجد من تطور الجائحة تباعاً، ونوصي بتنفيذ هذا القرار بطاعة وخضوع، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح.

واستطرد أسقف كنائس شبرا الجنوبية: "كما يُكلَّف الأب الكاهن المسؤول عن اللجنتين العلمية والتنفيذية، القس بافلي موريس مع العضو الإداري بكل كنيسة بمتابعة تنفيذ هذا القرار والالتزام به ورفع تقرير إلى الأب الأسقف العام، ونصلي أن يُبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة للمؤمنين".