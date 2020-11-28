شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بالقاهرة: مبروك للأهلى على البطولة ولمصر بالإنجاز الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، التهنئة لكل من النادي الأهلي ونادي الزمالك، على المباراة التي لعبها الفريقان أمس، وانتهت بتتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، ليسجل البطولة في تاريخه للمرة التاسعة، بعد التغلب في نهائي دوري أبطال أفريقيا على نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وكتب السفير السعودى بالقاهرة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "أبارك للكرة المصرية بلوغ كأس إفريقيا بنادييها العريقين الأهلي والزمالك.. والتهنئة موصولة لكل من النادي الأهلى بطل افريقيا ونادي الزمالك بالوصافة.. والشقيقة مصر بالإنجاز الرياضى".



السفير السعودي بالقاهرة

ويحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.

الأهلى خاض فى مشواره نحو التتويج باللقب 15 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز في 11 منها، وتعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة..نجح الأهلي في تحقيق 3 انتصارات خارج ملعبه، وتمكن من الخروج بشباك نظيفة فى 8 مباريات، واستقبلت شباكه 7 أهداف فقط، فيما تمكن خط هجومه من هز شباك المنافسين في 36 مناسبة.

وسيطرت حالة من الفرحة أمس على لاعبى النادى الأهلى بعد حصد اللقب الأفريقى التاسع ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى نهائى القرن والذى جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، للمرة الأولى فى تاريخ القارة السمراء، وشهدت الاحتفالات الأهلاوية حضور مؤمن زكريا لاعب الفريق، حيث انضم إلى زملائه بالملعب برفقة محمود الخطيب رئيس النادى، حيث قام محمد الشناوى حارس العرين الأحمر وكابتن الأهلى بتقديم مؤمن لمشاركته فى رفع كأس البطولة.