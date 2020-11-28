شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء ينظم ندوات للتوعية بمخاطر السرقات ومميزات العداد مسبوق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم السبت سلسلة الندوات التوعوية التى ينظمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالتعاون مع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بمحافظتى الأقصر وأسوان، بهدف نشر الوعى بين مستخدمى مرفق الكهرباء سواء بحقوقهم أو واجباتهم تجاه شركات توزيع الكهرباء.

‏‎وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن فعاليات اليوم الأول شهدت مشاركة من جانب شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء رئيس قطاعات الشئون التجارية مدير عام التعاون مع الجهاز عقد ندوة توعوية بمقر مركز تدريب مصر العليا يحضرها مهندسو وموظفو المركز الرئيسى ديوان عام الشركة وقطاعى سوهاج وقنا.

‏‎وتحدث ممثلو الجهاز خلال الندوة عن الباب الرابع بقانون الكهرباء المختص بكفاءة استخدام الطاقة و اجراءات التوصيل طبقا لدليل قواعد التوصيل الذى اصدره الجهاز موخرا، ومنها قواعد توصيل التيار الكهربائى للمنشأة السكنية وغير السكنية وتوضيح المدة الزمنية وملخص القواعد.

كما تم مناقشة طرق المحاسبة على الاستهلاك مع بيان كيفية حساب قيمة الاستهلاك، وتضمنت الندوة التعريف بحالات سرقة التيار وضوابط محاضر سرقة التيار وكذا عقوبات سرقة التيار طبقا للقانون وهى كالتالي:

‏‎- يتم مطالبة سارق التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار الكهربائى المسروق بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصى

‏‎- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي

‏‎- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين

‏‎- فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه .

‏‎‏‎و من المقرر أن يتم تنظيم ندوة مفتوحة فى جمعية اجياد بقرية ابو سمبل بنصر النوبة مساء اليوم و سيتم التعريف بدور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك و التوعية باضرار سرقات التيار الكهربى و مميزات و طريقة المحاسبة بالعدادات مسبوقة الدفع.