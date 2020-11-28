إنفوجرافيك| الداخلية X أسبوع: ضبط 1041 قطعة سلاح و14عنصر جرامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية في مجال الأمن العام، بمختلف المحافظات عن مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وضبط 14 عنصر بنطاق مديريات أمن (الإسكندرية– الدقهلية – أسيوط – قنا) بإجمالي مضبوطات 16 قطعة سلاح ناري (رشاش- 6 بنادق آلية– 3 بندقية خرطوش – 2 مسدس- 4 فرد محلى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من الأقراص والمواد المخدرة).

كما تم ضبط 1041 قطعة سلاح ناري (رشاش - 100 بندقية آلية – 159 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 67مسدس – 714 فرد محلى الصنع – 3109 طلقة مختلفة الأعيرة – 1364 قطعة سلاح أبيض).

وحصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 56 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.6 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة، خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وأعدت وزارة الداخلية "الإنفو جرافيك"، يوضح جهود الحملات الأمنية خلال أسبوع على النحو التالي.