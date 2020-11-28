بعد فيديوهات إطلاق النيران.. ضبط 29 شخصًا من أنصار الفائزين بانتخاب مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على 29 شخصًا من أنصار الفائزين بانتخاب مجلس النواب، بحوزتهم أسلحة نارية، بعد تداول مقاطع فيديو.

كانت قسم المتابعة الأمنية، رصدت تداول مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن قيام بعض أنصار المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس النواب 2020 بمحافظة سوهاج، بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجاً بفوز مرشحيهم .

و تمكنت الأجهزة الأمنية برئاسة مفتشي قطاع الأمن العام، من ضبط 29 شخصًا وبحوزتهم (26 بندقية آلية – 2 طبنجة – بندقية خرطوش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.