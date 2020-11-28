الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ1.7 مليار جنيه قيمة قضايا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 56 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء، و1.6 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة، خلال أسبوع على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في أعقاب حملاتها نظمتها إدارات الأموال العامة والتهرب الضريبي والكهرباء بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وشملت جهود الحملات عن ضبط 77930 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد (55907739) جنيه.

كما تم ضبط 1807 قضية في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة ضمت 145 قضية ضرائب عامة، وكشف 352 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و106 قضية في مجال الجمارك، و16 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و424 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ 521 حكم قضائي، و221 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

و كما تم ضبط 11 قضية في مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال – تهريب جمركي)، و11 قضية في مجالات (استيلاء وإضرار بالمال العام – اختلاس مال عام – غسل أموال – احتيال مصرفي - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (1٫662٫132٫695جنيه مصري)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وعلى جانب آخر تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط (2305) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط 4 تشكيل عصابي ضما 8 متهمين ارتكبوا 4وقائع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.