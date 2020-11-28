الداخليةX أسبوع: غلق 3428 محل مخالف وتضبط 39 ألف سائق لعدم ارتداء الكمامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، في مجال الحد من انتشار فيروس كورونا عن ضبط 6739 قضية تموينية متنوعة، و993 قضية مقاهي مخالفة، وغلق 3428 محل مخالف لمواعيد الغلق، و39814 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات .

وعلى جانب آخر تمكنت الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية من ضبط 946 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابي مخالفة)، وضبط 1067 قضية في مجال حماية البيئة، ونهر النيل من التلوث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.