إيجابيات زيارة السيسي جنوب السودان وبدء "أهالينا 3" لسكان العشوائيات.. عامر يشيد بجهود الرئيس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مثمنًا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة جنوب السودان؛ لعقد اللقاء المشترك مع نظيره الجنوب السوداني، ولبحث عدد من القضايا بين البلدين، إن العلاقات المصرية- السودانية لها تاريخ كبير من التعاون المشترك.

وأضاف عامر، خلال بيان له اليوم السبت، أنه رغم حالة التوتر بالمنطقة؛ فإن البلدَين ما زالا يحتفظان بعلاقات جيدة وممتازة، والدليل على ذلك زيارة رئيس الجمهورية التاريخية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن هذه الزيارة ستجني الكثير من الإيجابيات التي تساعد على النمو الاقتصادي واستكمال خارطة الطريق في التنمية الاقتصادية.

وعلى جانب آخر، ثمَّن عامر توجيه الرئيس السيسي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالبدء الفوري في إنشاء التجمع السكني "أهالينا ٣"، امتدادًا لسلسلة تجمعات "أهالينا" السكنية التي تم إنشاؤها؛ لتوفير سكن لائق ومكتمل المرافق والخدمات الحديثة للمواطنين من أهالي المناطق العشوائية، وذات الظروف المعيشية الصعبة الجاري تطويرها في محيط شبكة المحاور والطرق الجديدة ولتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.

وتابع عامر بأن أهالينا من الفقراء والبسطاء من الشعب المصري العظيم لأول مرة في تاريخ مصر يحظون باهتمام كبير من مؤسسة الرئاسة بإنجاز وتوفير وحدات سكنية لهم على أعلى مستوى من التخطيط الهندسي والمعماري، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات الإنسانية من الرئيس تحظى بارتياح كبير وواسع النطاق من الرأي العام المصري.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقد أمس الجمعة، سير العمل ومعدلات الإنجاز في بعض المواقع الخاصة بمشروعات تطوير شبكة الطرق والمرافق بالقاهرة؛ بما في ذلك عدد من المحاور الرئيسية بشرق العاصمة، ومنها محور صلاح سالم الممتد إلى الكلية الحربية ومنطقة مطار القاهرة وجسر السويس، مرورًا بمحور الدائري الذي يربط تلك المنطقة بطريق القاهرة- السويس، ومدينة القاهرة الجديدة، كما اطلع الرئيس السيسي على تفاصيل الخطوات التنفيذية والإنشائية بتلك المواقع من المشرفين الهندسيين، موجهًا بإنشاء أكبر توسعة ممكنة للحارات المرورية للطرق؛ لتحقيق انسيابية الحركة وكذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة لتنقل المواطنين، فضلًا عن البدء الفوري في إنشاء مشروع "أهالينا 3".